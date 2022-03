Terna, Donnarumma: 'Nostri investimenti fondamentali per raggiungere target Italia e Ue'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar.(Adnkronos) - "I nostri investimenti, fondamentali per raggiungere i traguardi che l'Italia e l'Europa si sono prefissati, consentiranno di abilitare l'integrazione delle fonti rinnovabili e l'elettrificazione dei consumi, nonché di garantire una sempre maggiore sicurezza ed efficienza dell'approvvigionamento, l'adeguatezza del sistema e i più elevati livelli di qualità del servizio, al minor costo per cittadini e imprese". Ad affermarlo è Stefano Donnarumma, l'Amministratore Delegato di Terna in occasione della presentazione del piano.

"Un significativo aumento degli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica, un ulteriore rafforzamento di Terna quale regista della transizione energetica, un futuro ancor più sostenibile e privo di emissioni inquinanti, un'azione tesa a favorire una maggiore autonomia energetica del Paese grazie a un più incisivo sviluppo delle energie rinnovabili: sono questi gli obiettivi che ci siamo dati e che sono alla base dell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025".

"Obiettivi che rappresentano il nostro concreto impegno sia dal punto di vista industriale sia istituzionale. Terna è infatti un'azienda che svolge un servizio pubblico per il Paese e per la collettività, a beneficio di tutti i territori in cui opera e dell'ambiente", sottolinea.