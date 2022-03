Terna: Cfo su cessione asset Latam, 'trattative in fase avanzata'

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "L'attività sta andando avanti. Io ritengo che da qui alla conclusione di questo anno potremmo dare degli aggiornamenti concreti. Stiamo dialogando con possibili partner. Fondi da quella parte del mondo". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma in occasione della presentazione del piano aggiornato in merito alla cessione fino al 100% del portafoglio in America Latina.

Il Ceo di Tern, Agostino Scornajenchi ha spiegato che la valorizzazione del portafoglio sudamericano di Terna si aggira intorno "ai 250-270 mln di euro". I potenziali compratori, rileva, "sono grandi fondi di investimento internazionali. Le trattative sono in fase avanzate e si potrebbe arrivare ad una firma nei prossimi mesi e probabilmente entro il 2022".