Tennis: Wta Miami, derby azzurro Giorgi-Bronzetti al 2° turno

Miami, 24 mar. - (Adnkronos) - Inedita sfida tricolore tra Lucia Bronzetti e Camila Giorgi oggi al “Miami Open”, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.369.455 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football Nfl).

La 23enne riminese di Villa Verucchio, numero 102 del mondo, ripescata come lucky loser, ha battuto al primo turno l'australiana Alja Tomljanovic, numero 39 del ranking, dopo averle annullato un match-point nel tie-break del secondo set, mettendo a segno la prima vittoria in un main draw da “1000” (alla prima partecipazione), il primo successo su una top 50 in carriera ed assicurandosi in pratica l'ingresso in top 100.

Bronzetti era stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dalla cinese Qiang Wang, n.101 del ranking ma arrivata in 12esima posizione a settembre del 2019. Esordio nel torneo, invece, per la 30enne di Macerata, numero 31 Wta e 27esima testa di serie, che ha beneficiato di un “bye” al primo turno. Nelle sette precedenti apparizioni in Florida Camila vanta come miglior risultato il terzo turno del 2015 (fermata da Halep). Tra la romagnola e la marchigiana non ci sono precedenti.