Sharon Laboratories stipula un accordo per l'acquisizione di B&C Cosmetic Ingredients e delle unità di Ricerca e Innovazione

L'acquisizione strategica amplierà il portafoglio di ingredienti cosmetici di Sharon Laboratories e potenzierà l'impegno dell'azienda in tecnologie green, naturali e sostenibili

ASHDOD, Israele, 24 marzo 2022 /PRNewswire/-- Sharon Laboratories, Ltd. (Ashdod, Israele), leader mondiale nell'innovazione e nella produzione di soluzioni di conservazione per i mercati dei cosmetici e della cura della persona, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione dell'unità Ingredienti per cosmetici di B&C S.p.A., azienda con sede a Gorla Minore in Italia, e della relativa CR&D, l'unità di ricerca e innovazione della società. Questa è la seconda acquisizione di Sharon Laboratories nel corso di questo mese; il 1° marzo ha infatti annunciato un accordo per l'acquisizione di Res Pharma Industriale.

Fondata nel 2007, B&C produce un'esclusiva linea di ingredienti bioattivi che apportano valore aggiunto ai marchi e ai consumatori di cosmetici, con particolare attenzione ai benefici per la pelle e il benessere. L'azienda sviluppa ingredienti naturali e sostenibili, offrendo eccipienti e sostanze fitoattive green, come sistemi di somministrazione, emulsionanti ed emollienti. CR&D è una controllata di B&C e funge da ramo dedicato di ricerca e sviluppo dell'azienda. È responsabile dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dell'organizzazione.

"L'esclusiva offerta di prodotti della divisione cosmetica di B&C amplierà il portafoglio di Sharon, nonché il valore che offriamo alla nostra solida base clienti a livello globale, aggiungendo più ingredienti a base naturale alla nostra offerta", ha dichiarato Naama Eylon, Direttore generale di Sharon Laboratories. "Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di portare la divisione cosmetica di B&C e CR&D in Sharon Laboratories. Ritengo che l'approccio del team incentrato sul cliente e i vantaggi che ne derivano per il processo di creazione e sviluppo dei prodotti siano completamente in linea con Sharon. La nostra nuova struttura organizzativa continuerà a promuovere unicamente questo legame tra innovazione del prodotto ed esigenze del mercato".

La chiusura dell'acquisizione è subordinata al completamento di alcune condizioni e la conclusione delle operazioni è prevista per il secondo trimestre del 2022. Terminata l'acquisizione, l'unità cosmetica di B&C e la sua filiale di ricerca CR&D saranno integrate nell'attività di Sharon Laboratories.

Riflettendo sulla storia dell'azienda e su questa acquisizione di Sharon Laboratories, Roberta Donadelli, fondatrice di CR&D, ha dichiarato: "Sono entusiasta del fatto che B&C Cosmetic e CR&D avranno la possibilità di un nuovo inizio con Sharon Laboratories. Ci siamo sempre concentrati sugli obiettivi a lungo termine e sul successo dell'azienda. La passione del nostro team per la scienza cosmetica, unita al suo spirito imprenditoriale, ci ha fortemente motivati a porre al primo posto la crescita sostenibile dell'organizzazione. In qualità di fondatrice e stakeholder dell'azienda, ho notato un grande legame con Sharon, e riconosco questo valore fondamentale nella visione di Sharon. Ritengo pertanto che questa acquisizione sia un'opportunità per promuovere ulteriori cambiamenti positivi nel settore della cosmetica".

Gabriele Dotti, azionista, ha aggiunto: "Sono estremamente ottimista e fiero dell'obiettivo che abbiamo raggiunto di recente. Questa operazione punta ad accelerare il processo di internazionalizzazione, consentendo così la crescita a lungo termine. Sono certo che il gruppo B&C Cosmetic sarà all'altezza di questa nuova sfida".

Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.sharon-labs.com.

Informazioni su Sharon LaboratoriesCon sede ad Ashdod, in Israele, Sharon Laboratories offre un'ampia gamma di soluzioni per la conservazione innovative e brevettate per i prodotti per la cura della persona, seguendo un approccio scientifico mirato al fine di soddisfare le esigenze di conservazione più impegnative del settore.

Fondata nel 1977 dal Dott. Danny Sommerfeld, l'azienda impiega più di 100 persone in tutto il mondo, concentrandosi sulla ricerca scientifica, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni avanzate per la conservazione. Sharon Laboratories è presente a livello globale. Nel 2019 ha avviato la sua prima attività europea in Italia e in seguito nel Nord America costituendo Sharon Labs USA che ha iniziato a operare nel 2021. L'azienda commercializza un'ampia gamma di soluzioni conservanti "green" con i suoi marchi SharoSENSE™, Sharomix™, Sharon™ Biomix, SharoSUN™ e Sharowipes™.

Sharon Laboratories è di proprietà di Tene Investment Funds (Tel Aviv), un fondo di crescita di private equity israeliano focalizzato sui settori industriale e tecnologico, come holding di maggioranza, e di Assaf Burstein, Presidente di Sharon.

Informazioni su B&CFondata nel 2007, B&C S.p.A. è un produttore e fornitore specializzato del segmento cosmetico e alimentare, con sede a Gorla Minore, vicino a Milano. L'unità Ingredienti cosmetici, guidata dal dipartimento di ricerca cosmetica CR&D in collaborazione con università italiane, è specializzata in ingredienti attivi naturali e sistemi innovativi a base di acido ialuronico, oltre a emulsionanti, tensioattivi ed emollienti ecologici. L'unità alimentare è specializzata in testurizzanti, emulsionanti e stabilizzatori per gelati, latticini, dessert e molti altri prodotti.

AdvisorsFineurop Soditic ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo per Sharon Laboratories con un team composto da Gilberto Baj Macario (Partner Senior) e Pietro Maria Rinaldi (Analista Senior).

Alessandro Giuliani e Nicola Zito di Gianni & Origoni hanno rappresentato Sharon in qualità di consulenti legali.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici insieme a Michele Aprile (Partner) e Daniele Canola (Associato) hanno agito in qualità di consulenti fiscali per gli azionisti di B&C e per Roberta Donadelli.

Contatto per i media:

Resource AdvantageDan [email protected]

Contatto aziendale:

Sharon LaboratoriesIsraele Weisser [email protected]