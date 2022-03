24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Auguri a Maria Elisabetta Alberti Casellati in occasione del quarto anniversario della sua elezione alla presidenza del Senato. Un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni complessi al servizio delle Istituzioni, con l'equilibrio e l'autorevolezza che la contraddistinguono". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera.