Russia: Borsa Mosca riapre in rialzo, indice Moex +10%

Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Apertura in rialzo alla Borsa di Mosca dopo la parziale riapertura decisa oggi, dopo quasi un mese di stop. L'indice Moex fa segnare un rialzo intorno al 10% per i 33 titoli (sui 50 del totale) riammessi alle contrattazioni: l'elenco include i principali colossi industriali e bancari come Gazprom, Sberbank, Rosneft e VTB Bank. La giornata odierna vedrà comunque un orario ridotto di contrattazioni, dalle 9,50 alle 14 ora di Mosca (le 12 in Italia) e, su disposizione della Banca Centrale di Russia, saranno vietate le vendite allo scoperto. Inoltre gli investitori stranieri non potranno liquidare le proprie partecipazioni in aziende russe e comunque tutti i proventi delle operazioni dovranno restare in Russia, per evitare pericolosi deflussi di valuta.