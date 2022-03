M5S: Sabatini (Rousseau), 'Conte non onorerà debiti, niente di più penoso e vigliacco'

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Vi ricordate la frase 'i debiti non si discutono, ma si onorano' sbandierata da Giuseppe Conte in ogni dove un anno fa? Ecco, ve lo dico nel modo più diretto possibile (perdonatemi il linguaggio poco elegante, ma è necessario): sono tutte cazzate. Non dovrebbe sorprendermi in realtà visti i comportamenti in passato (chi ha letto il mio libro sa a cosa mi riferisco) e invece non solo mi sorprende, ma mi lascia senza parole. Una persona che è stata presidente del consiglio e che si candida a guidare un movimento che ha fatto dell'onestà la sua bandiera, che cosa fa? Si rifiuta di rispettare gli impegni presi e danneggia dei lavoratori che da mesi e mesi attendono solo di essere pagati per le attività professionali che hanno svolto per il movimento 5 stelle". E' il duro attacco che Enrica Sabatini, nella vita compagna di Davide Casaleggio e socia dell'Associazione Rousseau, affida a Facebook, dopo aver ricevuto una mail del tesoriere del Movimento, Claudio Cominardi.

"Credo che non ci sia niente di più penoso e vigliacco - incalza Sabatini -. Pavoneggiarsi davanti a tutti per mostrarsi in pubblico corretti e utilizzare, invece, in privato qualcun altro dietro al quale nascondersi. Sì, perché Giuseppe Conte ha fatto quello che sa fare meglio: si è negato non rispondendoci quando lo scorso anno, precisamente il 31 dicembre, lo abbiamo sollecitato a mettersi in regola e ha mandato avanti, come fosse una testa di legno qualunque, il tesoriere del MoVimento che ci ha comunicato con una email che il MoVimento non ha intenzione di onorare i propri debiti. È incredibile, ma è così. Come se fosse la cosa più normale del mondo sfruttare il lavoro di persone che con quel lavoro pagano le bollette, un mutuo o l'asilo dei figli".

"Ad oggi il MoVimento - va avanti Sabatini - è stato messo in mora da più soggetti che si sono dovuti rivolgere agli avvocati per avere ciò che gli spetta. È imbarazzante: professionisti costretti a vie legali verso una forza politica che governa il paese, ma che non ha neanche la dignità di rispettare le proprie obbligazioni verso dei lavoratori".

"L'avvocato del popolo che, anziché difendere i diritti dei più deboli come promesso si ritrova su più fronti (e non è casuale) a dover fronteggiare varie cause legali proprio perché quei diritti è il primo a violarli. E non mi dite che dovrei stare in silenzio perché dire la verità danneggia il consenso del movimento. Il consenso non lo rovina chi dice la verità, ma chi si comporta in modo sleale e scorretto e calpesta i diritti delle persone. E io questi diritti continuerò a difenderli fino alla fine".

Segue un post scriptum: "la reazione di Giuseppe Conte è già scritta - secondo la compagna di Casaleggio -. O chiederà ai giornalisti di non fare domande in merito così da potersi nascondere, ancora una volta, di fronte alle responsabilità oppure risponderà (o manderà avanti qualche testa di legno che domani sui giornali parlerà per evitare che debba farlo lui) screditando la fonte - ossia la persona - che riporta il fatto per depotenziare la veridicità dei fatti. Si chiama argumentum ad hominem ed è una strategia dilatoria e fuorviante con la quale ci si allontana dal fatto (che è vero a prescindere da chi lo dica) contestando non l'affermazione dell'interlocutore, ma l'interlocutore stesso. Una strategia di evitamento riccamente utilizzata da Conte e dai procrastinatori seriali che spostano il problema con l'obiettivo di allontanarsi dallo stesso. Ovviamente quello che dico, come quello che ho scritto nel libro, è documentato in modo incontrovertibile ed è il motivo per cui nessuno ha mai smentito ciò che affermo e non potrà smentire neanche questo".