Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Ad un anno dalla scomparsa la Lazio ha ricordato su Twitter, Daniel Guerini, detto 'Guero', morto a soli 19 anni in un incidente stradale. Guerini giocava nella Primavera biancoceleste e aveva anche vestito le maglie dell'Italia Under 15 e Under 16.