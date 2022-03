Basket: Nba, Miami ko in casa con Golden State, scontro tra Butler e Haslem

24 marzo 2022 a

Miami, 24 mar. - (Adnkronos) - Serata complicata per i Miami Heat, capolisti della Eastern Conference, sconfitti in casa 118-104 da Golden State (48-25) dopo un primo tempo in perfetto equilibrio a livello di punteggio. A Miami (47-26) non bastano i tre giocatori oltre quota 20 (26 punti per Kyle Lowry, 25 per Bam Adebayo e 20 per Jimmy Butler) per avere la meglio dei rimaneggiati Warriors che nel terzo quarto piazzano un 19-0 di parziale che manda in tilt la panchina Heat - portando al faccia a faccia e allo scontro tra Butler e Haslem: “È stato assurdo, ma è passione e grinta”, dice Lowry. A far festa invece è Golden State, che vince nonostante le assenze dei vari Stephen Curry, Draymond Green, André Iguodala, Otto Porter e Klay Thompson: ci pensano i 22 punti a testa di Damion Lee (3/6 dall'arco), Jonathan Kuminga (+26 di plus/minus) e Andrew Wiggins (con 8/16 dal campo), mentre il miglior realizzatore è Jordan Poole - scatenato con i suoi 30 punti e 7/13 dalla lunga distanza. Golden State resta così terza a due partite di distanza dal secondo posto occupato da Memphis nella Western Conference.