Basket: Nba, i Lakers senza James cedono in casa contro Philadelphia

Los Angeles, 24 mar. -(Adnkronos) - I Los Angeles Lakers (32-41) privi di LeBron James (alle prese con un ginocchio dolorante) vanno ko in casa per 126-121 contro i Philadelphia 76ers (45-27). Tra i californiani Dwight Howard si regala un massimo in stagione da 24 punti, mentre sono 23 quelli aggiunti da Malik Monk in quella che diventa l'undicesima sconfitta Lakers nelle ultime 15 - sotto di 11 gare rispetto al 50% di vittorie. “L'obiettivo resta il titolo Nba”, dice Stanley Johnson, ma paiono ormai parole vuote.

Philadelphia invece continua la sua battaglia in vetta alla Eastern Conference, raccogliendo 30 punti e 10 rimbalzi da Joel Embiid, a cui si aggiungono poi 24 punti e 7 assist di James Harden - lo stesso numero di passaggi vincenti di un Tyrese Maxey che chiude con 8/14 dal campo. Bene anche Tobias Harris, a completare un quartetto di assoluto livello con i suoi 20 punti, sette rimbalzi e cinque assist (e +20 di plus/minus in 36 minuti).