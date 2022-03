Arriva Regeneration Stories, vodcast ad alta quota sulla rigenerazione

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Levissima, insieme a Fabio Volo, accompagna le persone alla scoperta del concetto di Rigenerazione con 'Regeneration Stories', il primo vodcast registrato a 3000 metri d'altezza, nel rifugio d'alta quota Chalet Levissima 3000, con la voce del noto speaker radiofonico nonché autore e scrittore. Levissima prosegue la sua Missione Rigenerazione, rendendosi portavoce di messaggi chiave per la sostenibilità ambientale e sociale e per la rigenerazione di se stessi e della natura. 'Regeneration Stories' nasce per portare le persone alla scoperta del vero significato della rigenerazione in ogni sua forma.

Ogni puntata, Fabio Volo accoglierà nello Chalet Levissima 3000 protagonisti di eccellenza legati a vari ambiti, dallo sport alla sostenibilità, che condividono con Levissima il medesimo impegno nel promuovere e ampliare il messaggio di Missione Rigenerazione. Dalla scoperta del verde come elemento fondamentale di rigenerazione urbana, passando per il significato di impronta ecologica, a sport e turismo come forme di rigenerazione di se stessi, fino al valore della tutela del territorio: sono solo alcuni dei messaggi fondamentali che Levissima intende diffondere in maniera sempre più ampia per sensibilizzare e avvicinare tali tematiche alla vita quotidiana delle persone.

“Con Regeneration Stories, vogliamo dare voce a un messaggio di rigenerazione in ogni sua forma - afferma Fabio Volo - dalla rigenerazione urbana, al potere rigenerante dello sport a contatto con la natura. Ognuno di noi può trarre beneficio dalla natura ma, al tempo stesso, esserne un benefattore attraverso comportamenti responsabili per la sua salvaguardia".

Comportamenti che sono al centro di tematiche come quella del riciclo, di cui si è celebrata la Giornata mondiale lo scorso 18 marzo e che è stata l'occasione per lanciare il contenuto del primo episodio del vodcast, insieme all'architetto, urbanista e accademico Stefano Boeri. L'architetto, famoso anche per aver progettato il Bosco Verticale di Milano, spiega come la logica del riciclo e della rigenerazione possa avere un impatto positivo anche sul mondo dell'urbanistica e del design, e come il verde possa essere un elemento fondamentale per la rigenerazione urbana. “Per me la natura vivente è un pezzo fondamentale dell'architettura, non è una decorazione - afferma Stefano Boeri - La città ideale è una città arcipelago. Una città fatta di isole, di quartieri dove ci sono culture diverse che si confrontano, con una scuola aperta a tutti, con spazi per la cultura, spazi commerciali, spazi per la sanità. Il mare dell'arcipelago è fatto dal verde e dalla mobilità pubblica”.

Su questa scia anche il riciclo diventa fondamentale nella quotidianità di ognuno e per le città. “La transizione ecologica può nascere dal singolo cittadino, ma non può essere imposta, è una trasformazione del modo di vivere e sicuramente un'occasione straordinaria per migliorare la vita sul pianeta”, aggiunge Boeri.

Regeneration Stories, disponibile su Spotify in formato Podcast e Youtube in formato Vodcast, fa parte della Missione Rigenerazione di Levissima, che racconta il mondo e l'identità del brand nonché l'universo Regeneration, il progetto dell'azienda per la sostenibilità sociale e ambientale che promuove stili di vita sostenibili per contribuire attivamente ad un mondo in cui le risorse naturali vengono utilizzate in modo condiviso e responsabile per creare insieme un impatto positivo.