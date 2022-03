Ucraina: Meloni, 'non condivido Orsini, stop libertà pensiero un boomerang'**

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - “Io non sono d'accordo con molte delle cose che dice il prof. Orsini, ma per questo lo voglio difendere. Mi spaventa una Nazione nella quale la televisione di Stato consente di sostenere unicamente le stesse tesi che sostiene il Governo. Mi spaventa quando colpisce me, e quando colpisce chi non la pensa come me. Una democrazia prevede la libertà di pensiero, sempre, perché per esercitare il libero arbitrio serve il confronto tra tesi diverse. E perché mettere a tacere chi la pensa in modo diverso è sempre e solo un boomerang”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.