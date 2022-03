24 marzo 2022 a

Bruxelles, 24 mar. (Adnkronos) - "Credo che nessuno in Europa sappia come sono fatti i rubli, non credo che nessuno pagherà in rubli" il gas russo, come chiesto dal Cremlino. Lo ha detto il primo ministro della Slovenia Janez Jansa, arrivando al Consiglio europeo.