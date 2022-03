Difesa: Ferrara (M5S), 'alcune forze politiche subalterne a industria armi'**

24 marzo 2022 a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Alcune forze politiche, evidentemente subalterne all'industria degli armamenti, ne stanno approfittando per chiedere un aumento delle spese militari. L'Italia già spende 25 miliardi di euro l'anno in difesa, salendo al 2% del Pil significa arrivare a 38 miliardi, ben 104 milioni di euro ai giorno! Ha ragione papa Francesco: è davvero una follia". Lo scrive su Facebook Gianluca Ferrara Vice presidente gruppo Movimento 5 Stelle al Senato e capogruppo in Commissione Esteri.

"In questo momento gli italiani hanno altre priorità: penso al caro bollette, ad una sanità che è stata distrutta dopo i tagli lineari fatti dai governi che ci hanno preceduto. Se altre forze politiche, invece, ritengono che la precedenza vada data all'aumento delle spese militari, noi dobbiamo votare contro e ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Questo è ciò che penso e le dichiarazioni del nostro presidente Giuseppe Conte, vanno in questa direzione".

"La realtà è che noi dobbiamo prevenire, anticipare nuovi conflitti e un modo serio e concreto sarebbe quello di puntare in maniera massiccia in energie rinnovabili che ci possono rendere indipendenti il prima possibile da gas e petrolio che oltre ad inquinare, spesso sono state causa di guerre dove a pagarne le spese sono stati i cittadini".