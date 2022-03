Calcio: playoff Mondiali, Portogallo-Turchia 3-1**

24 marzo 2022 a

a

a

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Portogallo conquista un posto per la finale dei playoff per un posto ai Mondiali del Qatar. I lusitani in casa si sono imposti 3-1 sulla Turchia grazie ai gol di Otavio al 15' e Diogo Jota al 42'. Nella ripresa la rete della Turchia con Ylmaz al 65'. Lo stesso attaccante turco all'85' ha sbagliato un calcio di rigore. Poi al 94' Nunes ha chiuso i giochi. Il Portogallo martedì sfiderà la Macedonia del Nord che ha eliminato l'Italia nella finale per andare in Qatar.