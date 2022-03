23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Ci sono diversi scienziati russi che chiedono di uscire, dobbiamo accoglierli, dobbiamo farlo sapere. Ho chiesto di mettere un numero da chiamare per le procedure di accoglienza di questi scienziati". Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche in Senato, sottolineando tra l'altro che sulla questione dei migranti "non vogliamo scontri di civiltà".