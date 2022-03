Ucraina: Sala, 'ieri in Parlamento pagina buia per nostro Paese'

23 marzo 2022 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Non facciamo finta di niente, ieri è stata scritta una pagina buia per il nostro Paese. Zelenski, che è supremo rappresentante di un Paese martoriato dall'esercito di Putin, parla di questa terribile guerra e più di trecento parlamentari se ne stanno altrove". Lo scrive in un post su Instagram il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Parlamentari - prosegue Sala - profumatamente pagati per comprendere e poi agire per il bene dell'Italia. Mentre una moltitudine di volontari e amministratori locali danno l'anima per accogliere profughi ucraini".