Ucraina: Masini (+Europa), 'inopportuno pagare Orsini per propaganda pro Putin'

Roma, 23 mar (Adnkronos) - “Davvero è necessario che la Rai, ovvero tutti noi, paghi il prof. Orsini per fare pubblicità a Putin?”. Lo dichiara Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa.

“Tutte le opinioni – sottolinea - sono legittime, ma contrattualizzarle e remunerarle è decisamente inopportuno. Purtroppo anche la Rai, che dovrebbe svolgere una funzione di servizio pubblico, mettendo al centro la verifica della correttezza delle fonti, sceglie gli ospiti dei talk show non in base alle competenze ma in base allo scalpore e all'eco mediatica, anche negativa come in questo caso, che riescono a generare. Non è certo una sorpresa, soprattutto per chi come noi dice da sempre che di una Rai pubblica si potrebbe fare a meno, ma è comunque un brutto spettacolo, che non vale il prezzo del biglietto”, conclude Masini.