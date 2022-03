23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "A Repubblica ribadisco che non c'è nessun bellicismo né mio né del Pd, ci preoccupiamo di aiutare i profughi e arrivare alla pace #Ucraina #Russia. Siamo pacifisti ma non saremo mai come i caschi blu a #Srebrenica, gente che si gira dall'altro lato mentre c'è un massacro". Così Enrico Letta su twitter.