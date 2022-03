23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Imbarazzante che la Rai metta sotto contratto Alessandro Orsini per parlare a #cartabianca. Ognuno può pensarla come vuole, ma prendere soldi dalla nostra tv di Stato per andare in tv a esprimere posizioni pro-Putin è troppo. La Rai, almeno la Rai, non può essere equidistante". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato di Iv.