Poste: nel 2021 utile record a 1,6 mld +31,0%, ricavi a 11,2 mld +6,6%

(Adnkronos) - Nel 2021 Poste Italiane ha raggiunto un utile netto pari a 1,6 miliardi di euro nel 2021, +31,0% rispetto al 2020 (405 milioni di euro nel quarto trimestre del 2021, +31,7% a/a, ed ha conseguito ricavi dell'esercizio 2021 pari a 11,2 miliardi di euro +6,6% rispetto al 2020 (2,8 miliardi di euro nel quarto trimestre del 2021, -6,4% a/a) in anticipo rispetto agli obiettivi originari del piano "2024 Sustain & Innovate”. Sono alcuni dei principali risultati del gruppo approvati ieri dal cda di Poste Italiane, presieduto da Maria Bianca Farina, in base alla Relazione finanziaria annuale 2021, redatta in conformità ai principi contabili Ias / Ifrs, e l'aggiornamento del Piano Industriale “24SI”.

Poste ha adottato una nuova politica dei dividendi, competitiva e sostenibile. Il dividendo del 2021 incrementato a 0,59 euro è in crescita del 21% rispetto al 2020, un anno in anticipo rispetto alla precedente politica prevista nel Piano Strategico “24SI”. La crescita annuale si attesta ora al 7%, rispetto al 6% originario, riflettendo una solida performance delle attività sottostanti.

Quanto agli obiettivi finanziari di gruppo per il 2022 si prevedono "al rialzo, grazie alla solidita' delle attivita' di business". In particolare, i ricavi di Gruppo a 11,7 miliardi di euro, +1.1% rispetto alla precedente guidance prevista nel Piano Strategico “24SI” di 11,6 miliardi euro. Il risultato operativo a 2,0 miliardi euro, +9.0% rispetto alla precedente guidance prevista nel Piano Strategico “24SI” di 1,9 miliardi euro. L'utile netto a 1,4 miliardi di euro, +8,9% rispetto alla precedente guidance prevista nel Piano Strategico “24SI” di € 1,3 miliardi euro.