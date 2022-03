La commercializzazione del Bourbon 10 anni di è stata posticipata al 2023

23 marzo 2022 a

LOUISVILLE, Kentucky, 23 marzo 2022 /PRNewswire/ -- La distilleria Michter's con sede a Louisville attenderà fino al 2023 per commercializzare il suo Bourbon 10 anni.

"Negli oltre vent'anni da quando abbiamo riavviato Michter's nel Kentucky, abbiamo avuto diversi anni in cui abbiamo scelto di bloccare offerte particolari", ha raccontato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. "Il nostro obiettivo è quello di immettere sul mercato il migliore whiskey americano. Quando pensiamo che qualcosa sia già fantastico, ma che diventerà spettacolare con un po' più di invecchiamento, non siamo riluttanti ad aspettare. Quando si tratta di whiskey, niente può sostituire la pazienza e il tempo".

"Sono orgoglioso di lavorare in un'azienda focalizzata sull'offerta di whiskey di altissima qualità. Questo porta avanti il protocollo stabilito dal nostro defunto Mastro distillatore Willie 'Dr. No' Pratt'," ha commentato Dan McKee, Mastro distillatore di Michter's. Molti anni fa fu Steve Ziegler, Vicepresidente esecutivo di Mitcher's, a dare a Pratt questo soprannome a Steve Ziegler per il suo rifiuto di commercializzare qualsiasi whiskey fino a quando non riteneva che fosse arrivato il momento giusto.

La distilleria con sede a Louisville prevede di mantenere le botti originariamente pronte per essere imbottigliate quest'anno per un altro anno di invecchiamento. Andrea Wilson, Mastro di Maturazione di Michter's, ha dichiarato: "Gli appassionati di Bourbon spesso ci dicono quanto amino il nostro Bourbon 10 anni per la sua profondità e complessità. Anche se capiamo che i sostenitori di Michter's rimarranno delusi, continuiamo a essere fedeli alla nostra filosofia riguardo a chi siamo come azienda e come marchio, fornendo sempre whiskey straordinario a coloro che sono disposti ad aspettare."

Il Bourbon 10 anni di Michter's ha un prezzo di vendita suggerito di $160 negli Stati Uniti.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whiskey tradizionali americani di impareggiabile qualità. Con ognuno dei suoi prodotti in edizione limitata invecchiati fino alla loro massima maturazione, il famoso portfolio di Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Attualmente tutti i tipi di whiskey Michter's vengono assegnati perché la domanda supera l'offerta. Nell'ottobre 2021 il whiskey Michter's è stato nominato Most Admired American Whiskey in un sondaggio condotto in 25 Paesi. Nel gennaio 2022, il marchio Michter's è stato nominato il brand n. 1 Top Trending American Whiskey dal Drinks International nel suo Annual Brands Report.

Oltre alla Fort Nelson Distillery e alla Shively Distillery, entrambe ubicate a Louisville, Mitcher's possiede una fattoria di 205 acri e varie attività a Springfield, nel Kentucky. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.michters.com, e seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

