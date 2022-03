Covid: Moderna, risultati positivi per vaccino 6 mesi-6 anni

23 marzo 2022 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute)() - "Una robusta risposta anticorpale neutralizzante dopo due dosi". Moderna annuncia i risultati dello studio di Fase 2-3 'KidCove' sul vaccino mRna-1273 nei bambini da 6 mesi a meno di 2 anni e dai 2 anni ai 6 anni. Dallo studio intermedio è emerso anche un profilo di sicurezza "favorevole". Sulla base di questi dati, Moderna presenterà "una richiesta di autorizzazione per due dose di 25 μg del vaccino mRna-1273, per bambini di età compresa tra i 6 mesi e meno di 6 anni, alla Food and Drug Administration (Fda)", annuncia l'azienda in una nota.

"I risultati dello studio 'KidCove' sono una buona notizia per i genitori che hanno figli di età inferiore ai 6 anni - ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna - Data la necessità di un vaccino anti-Covid per i neonati e per i bambini piccoli, stiamo lavorando con la Fda e le autorità di regolamentazione a livello globale per presentare questi dati il ​​prima possibile. Inoltre, dopo aver consultato l'Fda, abbiamo avviato una richiesta per l'autorizzazione all'uso in emergenza del nostro vaccino nei bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Inoltre - aggiunge - stiamo aggiornando la nostra richiesta all'Fda per l'autorizzazione all'uso in emergenza del vaccino mRna-1273 negli adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni con ulteriori dati di follow-up. Vogliamo contribuire a porre fine alla pandemia con un vaccino per bambini di tutte le età".