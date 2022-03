Covid: Dg Oms, 'un terzo della popolazione nel mondo non è vaccinata'

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute)() - "Alcuni paesi ricchi valutano una seconda dose booster, ma un terzo della popolazione nel mondo non è vaccinata". Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa a Ginevra.

"Vogliamo tutti uscire dalla pandemia ma non importa quanto lo desideriamo: non è finita", ha aggiunto il direttore dell'Oms. "Fino a quando non raggiungeremo un'elevata copertura vaccinale in tutti i paesi, continueremo ad affrontare il rischio di un aumento delle infezioni e dell'emergere di nuove varianti", ha rimarcato.

L'obiettivo dell'Oms "resta quello di vaccinare il 70% della popolazione di ogni Paese entro la metà del 2022, con priorità per gli operatori sanitari, agli anziani e ad altri gruppi a rischio", ha concluso.