Camera: oggi alle 15 Question time con Cartabia, Brunetta e Guerini

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponde a interrogazioni sui tempi di adozione degli schemi di decreto legislativo in materia di riforma del processo penale e del processo civile e stato dei lavori della commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari; sugli intendimenti del Governo per contrastare, nell'attuale contesto di crisi internazionale, le infiltrazioni della criminalità organizzata con riferimento ai mercati dell'approvvigionamento delle materie prime e delle armi; sulle iniziative, anche di carattere normativo, a tutela degli agenti di Polizia penitenziaria in relazione al fenomeno delle aggressioni da parte di detenuti, anche tramite il potenziamento delle dotazioni di autodifesa; sulle responsabilità amministrative che hanno portato a respingere l'ipotesi transattiva relativa al contenzioso del ministero con la Berica impianti spa.

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, risponde a interrogazioni sulle problematiche conseguenti all'introduzione di una quarta fascia di livello superiore nell'ambito del personale delle pubbliche amministrazioni; sulle iniziative volte a prevedere specifiche figure professionali, nell'ambito delle strutture amministrative coinvolte, per garantire una migliore gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per un rigoroso controllo sul trasferimento di forniture militari a favore delle autorità governative dell'Ucraina, con particolare riferimento all'eventuale inserimento di intermediari; sulle iniziative in materia di difesa e ricerca civile nell'ambito del progetto di un sistema di difesa europeo; sulla vicenda di un presunto tentativo di vendita al Governo colombiano di forniture militari prodotte da Fincantieri e Leonardo.