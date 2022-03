Calcio: Pogba, 'allo United ho sofferto di depressione, non so quale sia il mio ruolo'

23 marzo 2022 a

Parigi, 23 mar. - (Adnkronos) - "Con i Bleus gioco nel mio ruolo, sento la fiducia dell'allenatore e dei compagni. Al Manchester è difficile dare il meglio quando si cambia spesso posizione e sistema di gioco. Spesso mi chiedo quale sia davvero il mio ruolo nei Red Devils". Così il centrocampista del Manchester United e della Francia Paul Pogba, in merito al suo momento di difficoltà con il club inglese, legato anche a problemi personali, come gli infortuni e la depressione: "Ne ho sofferto -ammette Pogba dal ritiro della nazionale transalpina- i primi episodi si sono verificati negli anni di Mourinho allenatore. A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili. Parlare, essere ascoltato, tirare fuori tutta questa rabbia e questa depressione che ti sta mangiando, per me ora è d'obbligo".

Oltre alle difficoltà, Paul Pogba si sofferma anche sul Mondiale. La Francia punta a bissare il successo del 2018 anche grazie alla coesione del gruppo: "Andiamo d'accordo, siamo tutti sul pezzo. Qui siamo una famiglia. La Francia è casa mia, anche se siamo tutti solo di passaggio in nazionale: abbiamo imparato dai nostri errori. Siamo rimasti disgustati dalla nostra eliminazione da Euro 2020. Vogliamo tornare ancora più forti e spero di essere lì per aiutare la squadra a vincere questo Mondiale. Siamo affamati, i più esperti vogliono ancora vincere titoli e anche i giocatori con meno esperienza in nazionale sono molto ambiziosi". Infine, il centrocampista francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, parla anche di futuro, strizzando l'occhio al Psg: "Futuro in Francia? Perché no: è sempre bello giocare nel club con i compagni di nazionale. Il mio obiettivo è continuare a vincere".