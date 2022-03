Calcio: Napoli, paura al centro di Castel Volturno, un uomo sfonda il cancello con l'auto

23 marzo 2022 a

a

a

Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - Momenti di tensione e paura oggi pomeriggio a Castel Volturno, dove un individuo ha sfondato il cancello del Centro Sportivo del Napoli con l'automobile. Secondo quanto riporta Sky Sport, un uomo non ancora identificato, a bordo di un'utilitaria di colore scuro, ha infatti forzato il cancello di ingresso, sfondandolo. Ha poi percorso a tutta velocità i tre campi da calcio, in cui solitamente si allena la squadra guidata da Luciano Spalletti, lasciando la vettura in prossimità del campo da golf. Al momento la persona protagonista di questo folle gesto è ricercata dalle forze dell'ordine, che è giunta sul posto circa 30' dopo l'accaduto. I giocatori non erano ancora presenti in campo: alcuni stavano arrivando alla spicciolata a Castel Volturno, altri erano nello spogliatoio pronti per l'allenamento.