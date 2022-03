Calcio: Chiellini, 'sto bene, non ho fastidi e timori, vediamo l'allenamento di oggi'

23 marzo 2022 a

Palermo, 23 mar. - (Adnkronos) - "Sto bene, vediamo cosa dirà l'allenamento di oggi". Lo dice il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della semifinale playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord a Palermo in merito alla sua presenza in campo dal 1'. "Mi sono allenato bene, non ho fastidi o timori. Poi si possono fare tante scelte, anche se noi dobbiamo pensare a domani e punto. Sono contento di star bene e di essere sereno nell'allenarmi, già visto l'ultimo mese è importante", aggiunge Chiellini.