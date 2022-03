Ucraina: Draghi, 'incertezza colpisce consumi, più Ue che resto del mondo'**

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Oggi incertezza e paura condizionano investimenti e consumi a livello globale. Si vede chiaramente dal turismo e dalle prenotazioni cancellate, il trasporto aereo che diminuisce, la gente cancella investimenti programmati, basta aprire un giornale economico o comunque un qualsiasi giornale per vedere una serie di piani rinviati. E' una situazione di incertezza che colpisce piu' l'Ue che non il resto del mondo". Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera dopo le sue comunicazioni in vista del consiglio Ue.