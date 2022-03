Ucraina: console Milano, '75% registrazioni Nord Italia sono in Lombardia'**

23 marzo 2022 a

a

a

Milano 23 mar. (Adnkronos) - "Ad ora abbiamo 8.730 nostri cittadini che si sono registrati tramite la pagina Facebook del Consolato in tutto il Nord Italia. Di questi, in particolare, il 75% circa sono in Lombardia". Lo ha fatto sapere il console generale d'Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, all'Adnkronos, precisando che la registrazione per via telematica però "non è obbligatoria". L'ultimo dato rilasciato dal Ministero degli Interni italiano, infatti, è di 63.104 profughi arrivati dall'Ucraina, "quindi è chiaro - sottolinea il console - che non tutti si sono registrati".

"Al Consolato - ha aggiunto Kartysh - continua a funzionare un call center e aiutiamo molte persone ad affrontare vari problemi. Le autorità locali man mano si stanno occupando della collocazione e della sistemazione delle persone: all'incirca 85-90% dei nostri cittadini che arrivano vengono collocati nelle famiglie degli amici, parenti, conoscenti oppure nelle famiglie italiane".

Al nodo della collocazione, si aggiunge quello delle procedure burocratiche: "Molte persone - spiega il console - aspettano quando possono per presentare i documenti per il permesso di soggiorno. Ogni giorno riceviamo tante persone che vengono per via dei documenti, il prolungamento dei passaporti, l'inserimento dei bambini nei passaporti dei genitori, oppure nel caso di smarrimento dei documenti prepariamo un apposito foglio consolare con la foto".