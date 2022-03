Ucraina: vicepremier Verenshchuk, 'oggi corridoi Mariupol-Zaporizhia'

22 marzo 2022 a

Milano 22 mar. (Adnkronos) - Oggi, 22 marzo, saranno aperti corridoi di evacuazione umanitaria da Mariupol a Zaporizhia. Lo ha fatto sapere in un video la vicepremier e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Irina Vereshchuk. "Funzioneranno tre percorsi: Berdyansk - Zaporizhzhia, Mangush - Zaporizhzhia e Nikolske-Zaporizhzhia. E verranno mandati autobus ai punti di raccolta", ha detto Verenshchuk, assicurando: "Non lasceremo nessuno e continueremo ad andarci tutti i giorni seguendo lo stesso percorso per portare via tutti".

La vicepremier ha fatto anche sapere che "stamattina sono già partiti 21 autobus e camion con gli aiuti umanitari" e che "si sta risolvendo anche il problema carburante a Berdyansk, per rifornire gratuitamente le auto". "A Berdyansk - ha concluso Vereshchuk - continuano a funzionare i punti di aiuto ai cittadini di Mariupol".