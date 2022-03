Ucraina: Ronzulli, 'parole Zelensky fortificano nostro impegno'

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Le parole del presidente Zelensky al Parlamento italiano fortificano ulteriormente la nostra convinzione sulla necessità di sostenere il popolo ucraino in uno dei momenti più difficili della sua storia". Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.

"È necessario il massimo sforzo diplomatico -aggiunge- affinché questo conflitto termini al più presto, ma nel frattempo vanno intensificati sia gli aiuti militari necessari all'Ucraina per difendersi che quelli umanitari per mettere in salvo bambini, donne e tutta la popolazione più fragile in fuga dalla guerra. Troppi minori indifesi hanno già perso la vita sotto i bombardamenti russi e, benché la macchina dell'accoglienza italiana stia dando una risposta straordinaria, siamo chiamati a fare tutto quanto in nostro potere per mettere al sicuro quante più vite innocenti possibile. Questo deve essere il nostro più grande impegno”.