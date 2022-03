Ucraina, Mondini (Confindustria Liguria): "Genova come Mariupol? efficace per far capire cosa è guerra"

22 marzo 2022 a

Genova, 22 mar. (Labitalia) - "Genova come Mariupol? Credo che Zelensky abbia fatto questo parallelo perché anche Genova è una città di mare, un centro logistico fondamentale, un porto centrale nel Mar Mediterraneo. E forse anche perché gli ucraini conoscono bene la città visti i rapporti commerciali con Odessa. Di certo, credo sia stata una mossa efficace: fa capire ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, cosa sia la guerra, la gravità di quanto sta accadendo. E' stata una scelta azzeccata per sensibilizzare, per far sì che tutti si rendano conto di questo scempio". Così, con Adnkronos/Labitalia, Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria, commenta le parole di oggi del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che, nel suo discorso alla Camera, che ha invitato a pensare a come sarebbe Genova dopo tre settimane di assedio militare, come quello che sta vivendo la città di Mariupol in Ucraina.