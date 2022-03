22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - Nel M5s "non so se ci saranno assenze, ma non ci saranno defezioni dal significato politico. Il M5s ha manifestato sostegno al popolo ucraino: c'è un Paese invaso e, dall'altra parte, ci sono degli invasori che sparano sui civili". Lo ha detto il senatore Ettore Licheri, del M5s, a Radio Anch'io, a proposito dell'intervento di Zelensky al Parlamento italiano.