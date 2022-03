Ucraina: Fassino, 'Ue non disattenda speranza di chi vuole aderire'

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Da Zelensky un forte appello all'Europa affinché sostenga l'Ucraina nella sua difesa dall'aggressione e accolga Kiev nella famiglia europea, realizzando così completamento del progetto di unificazione del continente sognato dai padri fondatori". Lo ha dichiarato Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.

“Le aspettative dei Paesi che aspirano all'adesione, come Ucraina, Georgia e Moldavia, non debbono essere deluse. Per questo è necessario un cambio di passo dell'UE nelle procedure di allargamento e adesione - dice Fassino - anche alla luce del tempo di troppa lunga attesa che stanno scontando i Paesi dei Balcani occidentali, i quali stanno ottemperando all'agenda di riforme richiesta da Bruxelles”, ha proseguito Fassino.

"Il progressivo allargamento dell'Unione Europea è un processo storico peculiare e positivo: c'è chi intende allargarsi, invadendo nazioni sovrane mentre l'Europa, da questo punto di vista, è l'unica entità che si estende per espressa volontà dei popoli e dei governi dei paesi non ancora aderenti: per questo - dice Fassino – non dobbiamo disattendere certe speranze e ambizioni. Mai come oggi - ha concluso - le parole di David Sassoli stupiscono per la loro incredibile attualità: l'Europa non è un incidente della storia".