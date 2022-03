Ucraina: Consiglio Toscana, minuto di silenzio per i 117 bambini vittime della guerra

22 marzo 2022 a

Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "Un minuto di silenzio per i 117 bambini morti dall'inizio del conflitto in Ucraina e per tutte le vittime, sperando che arrivi presto il cessate il fuoco e il ritorno della pace". La richiesta al raccoglimento al Consiglio regionale della Toscana è arrivata dal presidente Antonio Mazzeo. "Siamo al 27esimo giorno di guerra e il bilancio è drammatico - ha affermato Mazzeo - Arrivano notizie tragiche. Il ministro della salute ucraino parla di 10 ospedali completamente distrutti; nella regione di Lugansk, oggi i russi hanno fatto fuoco su persone in coda in un supermercato, provocando morti e feriti".

Mazzeo ha ricordato il discorso del presidente ucraino Zelensky oggi davanti alle due Camere riunite. “Ha comparato - ha detto Mazzeo- il porto meridionale di Mariupol, assediato e bombardato da settimane, con Genova. Immaginate Genova come Mariupol”. E ancora: “Mariupol era una città da 400mila abitanti, che da settimane è assediata, dove si vive senza acqua, energia elettrica e gas, ed è stata distrutta completamente per l'80per cento, è stato bombardato pure il teatro, dove avevano cercato rifugio donne e bambini”. “A proposito di donne e bambini - continua Mazzeo - giungono notizie di stupri brutali ai danni delle donne ucraine e la fortissima immagine dei passeggini vuoti nella piazza di Leopoli, uno per ogni bambino ucraino morto dall'inizio del conflitto, resta una delle immagini più forti e drammatiche”.

Il presidente Mazzeo ha ricordato anche alcuni numeri di una crisi umanitaria catastrofica: “Più di tre milioni di ucraini sono stati costretti a partire per Paesi europei. Il numero totale di sfollati interni, che hanno lasciato le loro città e il loro lavoro a causa della guerra, è di 11-12 milioni”.

Infine, lo sguardo rivolto alla Toscana che “sta rispondendo con cuore” e i ringraziamenti a “tutti i toscani, la Giunta, la rete del volontariato. La risposta della nostra Regione mi riempie d'orgoglio. La Toscana è da sempre terra di Pace”.