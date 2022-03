Trammell Venture Partners lancia la prima serie dedicata di fondi di investimento istituzionali nativi Bitcoin per il settore del Venture Capital

22 marzo 2022 a

- AUSTIN, Texas, 22 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Trammell Venture Partners, una società di venture capital innovativa, annuncia il perfezionamento del primo fondo del settore venture in una nuova serie dedicata specificamente a sostenere i partecipanti al fondo che si basa sullo stack di protocollo Bitcoin/Lightning Network. La serie TVP Bitcoin Venture Fund guida il settore in questa area critica per investimenti venture dedicati, riducendo il divario esistente nel venture funding per i partecipanti ai fondi incentrati su Bitcoin e scatenando un torrente di nuova energia nel segmento early stage del mercato delle criptovalute.

"Nel corso degli anni, la comunità Bitcoin è stata giustamente molto cauta nell'apportare modifiche a Bitcoin Core, ma lo sviluppo dei livelli dello stack di protocollo di Bitcoin è stato costante. Abbiamo atteso il momento giusto per fare affidamento sulla nostra stella polare: Bitcoin", ha dichiarato Christopher Calicott, managing director e socio fondatore di TVP.

"I principali elementi infrastrutturali dell'ecosistema Bitcoin, come l'aumento della capacità di canale in Lightning Network, la solida crescita dei mercati del credito sostenuti da Bitcoin e altri fattori, stanno iniziando a dare origine a un livello di applicazione nativo di Bitcoin. Ora è il momento di accelerare gli investimenti nello spazio Bitcoin", ha aggiunto Calicott. "I partecipanti ai fondi sfruttano in maniera crescente il livello monetario di base di Internet. Bitcoin ha già vinto questo titolo, ma non è ancora uniformemente riconosciuto. La serie TVP Bitcoin Venture Fund nasce per accelerare tale inevitabilità, supportando i partecipanti ai fondi nella costruzione di futuri marchi iconici dello sviluppo di un nuovo solido ordine monetario, l'ultimo aspetto del nostro mondo ancora non toccato da una rivoluzione positiva".

Sin dai primi tempi di Bitcoin, i partner TVP hanno affrontato la sfida di investire a lungo termine su Bitcoin, pur desiderando l'opportunità di investire in altre classi d'investimento alternative. In precedenza TVP ha effettuato investimenti nei mercati del credito derivato di Bitcoin e ha visto l'opportunità di essere all'avanguardia. "Nessuno dovrebbe mai pensare di dover vendere Bitcoin per fare altri validi investimenti. TVP sta diventando una piattaforma, risolvendo le esigenze di altri investitori come noi", ha dichiarato Calicott. Con questo Fondo, TVP ha lanciato il primo feeder fund istituzionale del settore, che consentirà agli investitori di utilizzare Bitcoin come garanzia di base per accedere a classi di investimento alternative come il venture capital.

"Gli investitori non dovrebbero mai liquidare Bitcoin per investire, e a un livello istituzionale che inizia dal nostro nuovo approccio al feeder fund", ha osservato Dustin D. Trammell, socio fondatore di TVP.

Calicott ha aggiunto: "Stiamo usando i prodotti che abbiamo creato noi stessi, utilizzando il modello di custodia nativa del protocollo Bitcoin per assicurare Bitcoin per tutta la durata del Fondo, al fine di investire senza rinunciare alla nostra crescita in Bitcoin, che sarà disponibile per altri investitori in futuro." Questo nuovo approccio offre a TVP una rara opportunità di innovazione, stimolando nel contempo il settore verso nuovi accordi di credito specifici per Bitcoin, durata, tipologie di agevolazioni, accennando anche alla parte più a lungo termine della curva dei tassi di interesse di Bitcoin. "Per i possessori di Bitcoin, il futuro è un utile sicuro e garantito e il rendimento di una garanzia intatta."

Il TVP Bitcoin Venture Fund I si distingue anche per un altro aspetto importante: il capitale è stato formato interamente da investitori allineati sulla proposta di valore, sui valori e sulla mission di Bitcoin. Si tratta di alcuni partner e una serie di consulenti TVP che investono anche nel fondo, tra cui Ryan Gentry, Robert Breedlove, Mark Moss, Stephen Cole, Lyle Pratt, Cory Klippsten, Yan Pritzker, Louis Liu, Karthik Srinivasan, Allan Stevo e Will Cole.

Di recente, il prolifico angel investor di Bitcoin Stephen Cole è entrato a far parte di TVP come venture partner per procurare offerte di fondi selezionati. "Sono entusiasta di condividere la visione di TVP e di concentrarmi su un futuro basato su Bitcoin. Con questo fondo ci posizioniamo per un tipo di creazione di valore a lungo termine che riteniamo possa rimodellare non solo il fintech, ma anche Internet, il venture capital e persino il sistema monetario globale. Mentre si parla tanto di criptovalute, TVP è il segnale di Bitcoin", ha dichiarato Cole.

Matthew Snow è entrato a far parte di TVP come analista senior. Ulteriore assistenza e ispirazione al lancio della serie di fondi sono arrivate da un amico dell'impresa, Parker White.

Informazioni su Trammell Venture PartnersTrammell Venture Partners, fondata nel 2016, è una società di venture capital con sede a Austin, che si occupa di investimenti in società high-tech in tre aree principali, tra cui le tecnologie native di Bitcoin, la tecnologia per la sicurezza e la privacy e l'intelligenza artificiale applicata. Dal 2020, TVP si è concentrata sul sostegno ai partecipanti ai fondi che basati sui livelli dello stack di protocollo di Bitcoin attraverso la prima serie di fondi specializzati in Bitcoin nativi del settore del venture capital: la serie di fondi TVP Bitcoin Venture Fund. Maggiori informazioni su TVP sono disponibili su web, LinkedIn e Twitter.

