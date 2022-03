22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - "In Aula al Senato è stato incassato il primo si per l'introduzione dello sport tra i valori tutelati della Costituzione. Un risultato importantissimo raggiunto in soli 100 giorni. Avanti cosi!". Lo scrive, sul suo profilo Twitter, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.