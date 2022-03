Petale reinventa l'asset management finanziario per conquistare un mercato del valore di diverse centinaia di miliardi di euro

22 marzo 2022 a

- A Parigi, il 22 marzo 2022 , Petale Group, una società Fintech europea, lancia una novità globale: un approccio pionieristico ai servizi finanziari innovativi che combinano Web 3.0, finanza digitale e asset management tradizionale

PARIGI, 22 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Mediante l'introduzione di un primo fondo di investimento digitale, un asset digitale stabile e un'applicazione di investimento e pagamento, Petale si posiziona al crocevia di tre grandi mercati in crescita: blockchain (Web 3.0, valutato a 2.030 miliardi di euro), finanza personale (9.270 miliardi di euro) e asset management (103.000 miliardi di euro).

Con questo posizionamento unico, Petale fornisce ai suoi clienti servizi finanziari e digitali innovativi che consentono loro di certificare e monetizzare digitalmente gli asset fisici o digitali attraverso processi innovativi tecnici, legali e di "tokenizzazione" (cartolarizzazione degli asset tramite blockchain). L'offerta di servizi di Petale consente anche di investire nell'asset di criptovaluta Petale, che fornisce un accesso esclusivo a prodotti tokenizzati collateralizzati attraverso un fondo di investimento specializzato in progetti digitali, verdi e strategici e nei mercati dei capitali.

Petale è già impegnata in oltre 300 milioni di euro in opportunità di investimento e collabora attivamente con gestori di asset, investitori qualificati e società attive in questa innovazione. La blockchain Petale, che registra tutti gli asset gestiti, è stata sviluppata in conformità con le normative europee. Si tratta di un registro condiviso, trasparente e inalterabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni finanziarie e di monitoraggio dello stato e della valutazione degli asset digitali.

"La visione di Petale è un progetto intergenerazionale che lavora per realizzare un'evoluzione dell'infrastruttura finanziaria e per lasciare alle generazioni future un sistema finanziario più efficiente, solido e trasparente. La nostra ambizione è rendere gli investimenti accessibili a tutti, per fornire una finanza più inclusiva", osserva Babacar N. Seck, Presidente fondatore di Petale Group.

Con la tokenizzazione, Petale ridefinisce la proprietà, democratizzando l'accesso a prodotti frazionati redditizi e fornendo ai clienti un'applicazione leader del settore per la gestione e la crescita dei loro asset.

Combinando i concetti blockchain con la finanza tradizionale e i servizi finanziari digitali, Petale offre una proposta di valore dirompente per aiutare in ultima analisi a finanziare l'economia reale.

