Roma, 22 mar (Adnkronos) - Come sta il Pd? "Ho finito di avere ruoli politici ormai tredici anni fa. Mi pare stia tenendo una posizione seria, responsabile, in un momento difficilissimo della storia del Paese. Il Pd sta come sto io: bene”. Lo ha detto Walter Veltroni a Rtl 102.5.