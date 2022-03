Pagare la metà i nuovi infissi beneficiando dei bonus fiscali: il trend è Prolux Evolution di Oknoplast.

22 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 22 marzo 2022 - Grazie alla Cessione del credito e allo sconto in fattura sarà possibile acquistare i nuovi serramenti a metà prezzo anche nel 2022, con un risparmio immediato per tantissimi italiani. Ecobonus e Bonus Ristrutturazione consentiranno ancora di apportare significativi miglioramenti alla propria abitazione sia in termini di estetica che di efficientamento energetico, aumentando di conseguenza il benessere tra le mura domestiche.

Grazie agli eccellenti valori di isolamento dei propri serramenti e alla solidità della sua rete vendita, Oknoplast permette propri clienti di approfittare di queste importanti agevolazioni. E tra le soluzioni maggiormente apprezzate dai consumatori vi è sicuramente Prolux Evolution, una finestra in PVC versatile e dalle prestazioni tecniche di alto livello.

Questo modello vanta un profilo brevettato e una silhouette unica, concepita per valorizzare al massimo la luce naturale in casa grazie al profilo snello e al nodo centrale ridotto: caratteristiche che permettono di supportare una vetrocamera più ampia, e guadagnare quindi preziosa superficie vetrata. In questo modo Prolux Evolution – le cui vetrocamere sono realizzate con vetri extra-light a elevata trasparenza - permette di ottenere una luminosità fino al 22%superiore rispetto a un tradizionale infisso in PVC.

Dal punto di vista estetico, l'eleganza e la leggerezza di Prolux Evolution la rendono un vero e proprio elemento di design, adatto sia ai contesti moderni e contemporanei che a quelli più classici, dove si inserisce con discrezione e sobrietà. Prolux Evolution si distingue infatti per le linee perfettamente simmetriche, enfatizzate dall'esclusiva maniglia squadrata, collocata in posizione centrale, e dai i fermavetro a 90° - una novità per gli infissi in PVC: due dettagli che conferiscono al serramento forte personalità e rigore geometrico.

Dal punto di vista tecnico il profilo in classe A, le vetrocamere basso-emissive e le guarnizioni a memoria di forma permettono a Prolux Evolution di raggiungere prestazioni di altissimo livello (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro).

Le finiture con cui Prolux Evolution può essere personalizzata sono numerose: dai colori soft, agli accessori – inglesine e traversi - per rispondere a qualsiasi esigenza stilistica.

Quando si parla di accessori, inoltre, è impossibile non citare windAIR: il sistema di microventilazione perimetrale disponibile per gli infissi in PVC Oknoplast - e quindi anche per Prolux Evolution - che garantisce un corretto ricircolo d'aria a fronte di una minima dispersione di calore. Grazie all'apertura quasi invisibile di 6 mm lungo tutto il perimetro tra anta e telaio, da attivare ruotando la maniglia di 180°, windAIR consente di fare davvero la differenza in termini di salubrità dell'aria, senza compromettere fattori importanti come la sicurezza, la luminosità e la protezione da insetti e agenti atmosferici.

