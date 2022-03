Motomondiale: Gp Commission, abbassatore anteriore vietato dal 2023

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Brutte notizie per la Ducati: è arrivato lo stop a partire dal 2023 dell'abbassatore anteriore, che il team di Borgo Panigale aveva introdotto nei test ufficiali innescando polemiche da parte di altri cinque costruttori. Ktm, Yamaha, Honda, Suzuki e Aprilia, infatti, si erano dimostrati contrari da subito a questa novità tecnica, considerata troppo costosa. La Grand Prix Commission composta da Carmelo Ezpeleta (Presidente Dorna), Paul Duparc (Fim), Hervé Poncharal (Irta) e Biense Bierma (Msma), insieme a Jorge Viegas (Presidente Fim), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (Irta, Segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Chief Technology Officer) si è riunita ed è arrivato il verdetto definitivo: con l'obiettivo di prevenire ulteriori miglioramenti delle prestazioni e aumenti dei costi di sviluppo, "l'uso di qualsiasi dispositivo che modifica o regola l'altezza anteriore della moto mentre è in movimento è proibito". Sì, invece, all'utilizzo dell' holeshot al via di un GP: "Questo tipo di dispositivi sono ammessi solo al momento della partenza di una gara".