Milano: donna uccisa a Cologno Monzese, fermato il figlio (2)

22 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Il 28enne, fermato per il reato di omicidio volontario aggravato, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe ucciso la madre al culmine di una violenta discussione, accoltellandola al torace. Giunti sul posto, il personale del 118 ha constatato il decesso della donna, mentre i militari hanno immediatamente posto in sicurezza il figlio, in evidente stato di shock, e hanno fornito assistenza alle due sorelle, gemelle e disabili.

Il 28enne, al termine di una valutazione psichiatrica, è stato trattenuto all'ospedale di Sesto San Giovanni, dove rimarrà, piantonato dalle forze dell'ordine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.