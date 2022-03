Lombardia: Consiglio regionale approva sostegni per aziende agricole

22 marzo 2022 a

Milano, 22 mar. (Adnkronos) - Riduzione del carico fiscale e parafiscale sull'energia destinata al comparto agroalimentare, rapidità e flessibilità nella gestione delle risorse del Pnrr, sospensione di un anno del limite del 5% alle superfici coltivabili, ristori alle aziende agricole, utilizzo del fondo di riserva della Politica Agricola Comune e proroga per la presentazione delle domande di finanziamento per le misure del Programma di Sviluppo Rurale. Sono alcune delle iniziative contenute nella risoluzione bipartisan 'Aiuti e sostegno ad aziende agricole e al comparto agroalimentare lombardo', promossa da Ruggero Invernizzi (Forza Italia) e Matteo Piloni (Pd) e approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia.

“Il sostegno alle aziende agricole è urgente –ha dichiarato Invernizzi- e per questo abbiamo pensato a una risoluzione aperta al contributo di tutti, in particolare delle associazioni di categoria e delle parti sociali. Abbiamo bisogno di un percorso condiviso perché la sopravvivenza dell'agricoltura lombarda, che assorbe il 40% della produzione agricola nazionale, è strategica per tutto il Paese”.

Piloni ha sottolineato l'importanza di sbloccare in tempi brevi parte delle risorse del Pnrr “per accelerare il piano di transizione ecologica e alleggerire il peso del debito, sostenendo le filiere più in difficoltà e rendendo il settore agro-energetico una opportunità di crescita e di sviluppo per tutte le imprese agricole. Le aziende agroalimentari, trainanti per l'economia lombarda, hanno bisogno di sentire al loro fianco le istituzioni. Bisogna agire adesso, perché i nostri agricoltori non hanno più tempo”.

“Un aiuto decisivo al successo di questo ambizioso progetto verrà anche dall'utilizzo della tecnologia blockchain –aggiunge il consigliere segretario Giovanni Malanchini (Lega)- si creerebbe infatti un sistema di filiere sinergiche legate a quelle della lana di pecora, tracciabili tra loro, che garantirebbero al consumatore la garanzia di qualità superiore e di provenienza locale”.

L'aula ha approvato un emendamento di Malanchini in cui si chiede di promuovere un confronto diretto tra il mondo agricolo e le aziende del settore della trasformazione e la grande distribuzione per concordare condizioni contrattuali eque, fondamentali per assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti e dei produttori lombardi.

Approvati anche gli emendamenti di Barbara Mazzali (Fratelli d'Italia). Con il primo si chiede la sospensione temporanea degli obblighi di diversificazione delle colture e il ripristino a terreno coltivato delle aree protette. Il secondo emendamento chiede alla Giunta di attivarsi presso l'Unione europea per ottenere un posticipo al 2024 della Pac 2022 e del Psn 23-27 per quanto riguarda le misure che ostacolano l'incremento della produzione alimentare italiana. Con il terzo emendamento si chiede la deroga al limite dei 170 chilogrammi per ettaro di azoto nelle zone vulnerabili ai nitrati. Nel corso della seduta sono intervenuti anche Federico Lena (Lega), Angelo Orsenigo (Pd), Roberto Cenci (Movimento 5 Stelle), Marco Degli Angeli (Movimento 5 Stelle) e Fabio Pizzul (Pd).