Immediapress/Eurosonda 2: “approvvigionamento idrico ed energia geotermica tra i focus dell'Antica Fiera di Godega edizione 2022”

(Treviso 22 marzo 2022) - L'atteso appuntamento costituisce una piattaforma di collegamento al cui interno, organizzazioni ed enti, convergono per lo sviluppo ecosostenibile del territorio

“Eurosonda 2 partecipa da sempre a questo appuntamento annuale, l'Antica Fiera di Godega, piattaforma di collegamento nel cui interno convergono organizzazioni ed enti attivi per lo sviluppo socio-economico del territorio”, introduce Laura Carrer, titolare dell'azienda trevigiana sita in Lovadina di Spresiano. “Sappiamo bene che l'ambiente naturale alimenta l'economia, in particolare tramite il suolo e l'acqua; la nostra mission è implementare preziosi servizi ecosistemici grazie ad applicazioni dirette di best practices per le energie rinnovabili, quali acqua e calore geotermico. L'appuntamento fieristico mantiene il suo scopo, ovvero fornire innovazione coniugata al presente, dove l'evoluzione tecnologica offre interessanti soluzioni sostenibili ed ecocompatibili”.

L'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano torna dal 9 all'11 aprile, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, con il tradizionale e storico appuntamento. Con i suoi 50.000 metri quadrati, il polo espositivo del Nord Est, situato nel baricentro fra le più importanti città del territorio quali Treviso e Venezia, si allinea ai moderni poli fieristici con possibilità espositive e strutture polifunzionali capaci di soddisfare le richieste di organizzatori ed espositori dei settori più disparati: viticoltura, artigianato, giardinaggio, arredo casa, agroalimentare ed energie alternative.

“In questo contesto trasversale Eurosonda 2 si pone tra gli stakeholder, da sempre siamo impegnati nella ricerca di nuove soluzioni e strumentazioni sul fronte delle tecniche per trivellazioni, rigenerazioni e consolidamenti di pozzi per acqua, in linea sia con le esigenze della clientela che con le normative per la tutela delle acque sotterranee”, puntualizza Laura Carrer. “Operiamo da ben cinquanta anni, con avanzate competenze tecniche e spirito di intraprendenza, per la realizzazione di perforazioni idriche ed infrastrutture idrauliche a livello acquedottistico ed industriale, diramando esperienza ed arte anche nello studio e nell'utilizzo di una delle più importanti fonti di energia rinnovabile generata per mezzo di fonti geologiche di calore: l'energia geotermica”.

