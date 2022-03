22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 30/a giornata, ha squalificato 9 giocatori per un turno: Thomas Henry (Venezia), Pablo Mari Villar (Udinese), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Luca Pellegrini (Juventus), Victor Osimhen e Amir Rrhamani (Napoli), Fabiano Parisi (Empoli), Tommaso Pobega (Torino), Pedro (Lazio). Una giornata di squalifica anche per l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti.