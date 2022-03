Riforme: Fornaro, 'maggioranza spaccata? Lega e Fi mai sottoscritto proposta'**

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Si tratta di una riforma costituzionale e ci sono ancora molti altri passaggi. Spero che tutti si convinceranno di questa proposta di riforma che vuole porre rimedio a un problema sistemico, che si è manifestato più volte negli anni" ovvero quello delle maggioranze diverse a Camera e Senato. Così Federico Fornaro, capogruppo di Leu e relatore della proposta di legge costituzionale sulle modifiche alla base elettiva del Senato.

"Non è una riforma a favore di questo o quel modello" di legge elettorale che sia "proporzionale, maggioritario o misto, ma anche alla luce dell'uniformità dell'elettorato attivo, ora 18 anni anche per palazzo Madama, consentirebbe di avere finalmente una similitudine tra Camera e Senato", spiega Fornaro all'Adnkronos. Perchè, argomenta, "con questa formulazione ci può essere una soglia di sbarramento nazionale, un premio di maggioranza nazionale e recuperi dei resti a livello nazionale. In definitiva avere collegi simili evitando di avere due maggioranze diverse nelle due Camere".

Lo stesso Fornaro ha invece presentato un emendamento che cancella la parte della riforma che avrebbe portato da 3 a 2 i delegati regionali per l'elezione del presidente della Repubblica. Punto su cui il centrodestra compatto era contrario. "Si è spaccata la maggioranza? Veramente Lega e Fi non avevano sottoscritto la proposta" sui delegati regionali per il Colle, risponde Fornaro. La riforma infatti risale al Conte 2 ed era stata presentata dopo l'approvazione del taglio dei parlamentari.