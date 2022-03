Verde è popolare: Rotondi, 'sondaggio su nome partito, non in discussione sostegno a Draghi'

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Sono in corso le votazioni online per il nome del partito democristiano che ho l'onore di guidare dal 2005. Ho proposto ‘Verde è popolare ‘, ma lascio che a decidere siano i soci e poi il congresso. Non è in discussione il sostegno al Governo Draghi, in forma di appoggio esterno, visto che l'area Dc-Udc-Noi con l'Italia non fa parte del Governo. Andrebbe sottolineata la responsabilità dei democristiani, sempre associati alla ricerca di poltrone, e invece siamo i soli a sostenere la solidarietà nazionale senza chiedere in cambio niente". Così Gianfranco Rotondi sul voto in corso per la denominazione del partito democristiano del centrodestra.