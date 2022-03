UL riceve l'approvazione da RDW nei Paesi Bassi qualificandosi come servizio tecnico per la conformità alle norme delle Nazioni Unite in materia di cybersecurity dei veicoli connessi

21 marzo 2022 a

a

a

L'approvazione da parte di RDW della conformità di un veicolo alle norme UN R155 e R156 vale in 64 Paesi, tra cui il Giappone e la Corea del Sud, l'Unione europea e tutto il Regno Unito.

LEIDEN, Paesi Bassi, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- UL, leader mondiale nel campo della scienza della sicurezza, ha annunciato oggi che l'azienda è stata nominata dall'Autorità olandese per i veicoli (RDW) servizio tecnico per il controllo e il collaudo di veicoli, tra cui autovetture, furgoni, camion e autobus, ai fini della conformità a due norme chiave delle Nazioni Unite in materia di cybersecurity nell'industria automotive.

Tali norme includono il Regoilamento delle Nazioni Unite n. 155 (UN R155), che riguarda la cybersecurity e stabilisce che i veicoli connessi dispongano di un sistema di gestione della sicurezza informatica (CSMS) certificato, e il Regolamento delle Nazioni Unite n. 156 (UN R156), che riguarda il sistema di gestione degli aggiornamenti software (SUMS) per i veicoli connessi. L'approvazione da parte di RDW della conformità di un veicolo alle norme UN R155 e R156 vale in tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea e in 37 Paesi del mondo, tra cui Australia, Giappone, Corea del Sud e tutto il Regno Unito, tra gli altri.

Il quadro CSMS funge da approccio sistematico basato sul rischio che definisce i processi organizzativi, le responsabilità e la governance per la gestione del rischio associato alle minacce informatiche dei veicoli. Il quadro per la gestione degli aggiornamenti software definisce il controllo sistematico e il rispetto delle linee guida stabilite per garantire che un aggiornamento del software non riduca la sicurezza del veicolo.

"RDW ha lavorato a stretto contatto con UL per molti anni, e ciò include la preparazione dei regolamenti Unece R155 e R156 in materia di cybersecurity e aggiornamenti software e lo standard industriale ISO/SAE 21434 per l'ingegneria della cybersecurity nei veicoli", ha dichiarato Gerard Doll, direttore Vehicle Regulation e Vehicle Admission presso RDW. "UL porta le competenze di altri ecosistemi con una governance della sicurezza significativa, che sono multi-stakeholder, di natura globale e che combinano tecnologia dell'informazione e tecnologia operativa, simili all'industria automobilistica. Siamo lieti di poter continuare a sfruttare l'esperienza di UL per garantire che tutte le innovazioni di veicoli connessi introdotte nelle strade olandesi siano realizzate in modo sicuro."

Le norme UN R155 e UN R156, riguardanti gli aggiornamenti software e i sistemi di gestione degli aggiornamenti software, sono state approvate dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli e si concentrano sulla cybersecurity e sugli aggiornamenti software per i veicoli stabilendo chiari requisiti di prestazioni e controlli per i produttori di automobili. Esse richiedono l'attuazione di misure in quattro settori distinti:

Con oltre 500 esperti di sicurezza internazionali, UL opera con clienti in tutto il mondo con una conoscenza pratica leader del settore degli standard e delle migliori pratiche automobilistiche. I rappresentanti di UL fungono da partecipanti e consulenti di importanti gruppi di normazione e consorzi industriali, come l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione, il Forum mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione delle normative sui veicoli e altro ancora. UL vanta inoltre una vasta esperienza nella sicurezza informatica con una rete globale di laboratori di sicurezza per l'Internet degli oggetti (IoT) e la tecnologia operativa (OT), esperti e consulenti in materia di sicurezza con competenze specialistiche in standard di sicurezza globali, framework e best practice per l'ecosistema automobilistico.

"Le crescenti aspettative dei consumatori stanno spingendo le case automobilistiche e i loro fornitori a trasformare e aumentare la velocità dell'innovazione, costruendo e mantenendo la fiducia. Le aziende del settore automobilistico e della mobilità comprendono che devono innovare per rimanere competitive", ha affermato Chante Maurio, vicepresidente e direttore generale del gruppo Identity Management and Security di UL. "Con le crescenti aspettative in termini di connettività, interoperabilità, trasparenza e sicurezza, unite ai rapidi progressi nei veicoli elettrici e autonomi, devono creare innovazioni sicure e affidabili di cui i consumatori possono fidarsi. Sebbene queste opportunità e le sfide siano immense, noi di UL siamo onorati di svolgere un ruolo nell'aiutare a guidarne il successo e di continuare le relazioni di cooperazione con RDW e altri regolatori, autorità di omologazione e industria automobilistica per un mondo più sicuro."

Informazioni su ULUL è un leader globale nel settore delle scienze della sicurezza. Forniamo servizi di collaudo, ispezione e certificazione (TIC), servizi di formazione e consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e preziose informazioni aziendali per aiutare i nostri clienti, ubicati in più di 100 Paesi, a raggiungere i propri obiettivi in materia di sicurezza, protezione e sostenibilità. Riteniamo che la nostra profonda conoscenza dei prodotti e l'attività di intelligence nelle supply chain ci renda il partner d'elezione dei clienti che devono affrontare sfide complesse. Scopri di più su UL.com.

Contatto per la stampa: Steven [email protected] +1.847.664.8425

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768434/Automotive_Cybersecurity_RDW.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg