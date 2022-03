Ucraina: ministro transizione digitale, 'registri statali sotto attacco, adesso in luogo sicuro'

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Avete adottato altre modalità di protezione degli utenti della Dia, la piattaforma digitale dei servizi statali online? "Ovviamente la sicurezza digitale differisce molto nei tempi di pace e durante la guerra. Dobbiamo resistere ai numerosi attacchi Ddos e ai vari tentativi di sabotaggio, ma anche proteggere fisicamente i registri statali sotto continui attacchi aerei e missilistici". Così risponde all'Adnronos Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina che rivela: "Abbiamo dovuto organizzare velocemente un luogo sicuro in cui contenere tutti i registri e le basi dati, l'infrastruttura di riserva e il backup. Il compito più difficile probabilmente è provvedere alla disponibilità dei server, loro prenotazione e spostamento. Ma per ora riusciamo a farlo".

Fedorov precisa: "Per quanto riguarda l'applicazione Dia, è sicura. Vorrei puntualizzare che la piattaforma non detiene i dati personali degli utenti ma li prende dai registri statali appositi. Gli utenti possono stare tranquilli, perché questi dati non possono essere hackerati. L'unico problema ad ora è la disconnessione dei registri statali dai quali gli utenti ricevono i dati per i propri documenti, per cui di conseguenza alcuni documenti non sono disponibili online". Come avete risolto? "Per i casi come questo abbiamo creato un documento alternativo 'e-document'. Questo documento viene creato sulla base dei dati di autorizzazione dell'utente del Bank Id della Banca nazionale ucraina oppure dai dati nel passaporto biometrico. Questo documento è sempre disponibile offline", conclude.

(di Roberta Lanzara)